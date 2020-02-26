В Николаеве посчитали первые убытки от непогоды – ₴15 миллионов выделят на ремонт крыш

Непогода, которая бушевала в Николаеве в понедельник, 24 февраля, нанесла городу убытков на 15 миллионов гривен в виде сорванных крыш.

Об этом в среду, 26 февраля, в ходе брифинга сообщил мэр Александр Сенкевич.

Как известно, 24 февраля было объявлено штормовое предупреждение. В результате непогоды в Николаеве упали или пострадали более 250 деревьев, кроме того 75 крыш домов и соцучреждений разрушены. Последствия ликвидировали и на следующий день 25 февраля.

Так, мэр сообщил, что штормовой ветер признали чрезвычайной ситуацией локального масштаба, что позволяет проводить работы по восстановлению сорванных крыш и ликвидации других последствий стихии без проведения тендеров, которые могли бы существенно затянуть процесс.

— На сегодняшний день, почти 15 миллионов гривен подано убытков на ремонт крыш. Для нас главный вопрос – это крыши. Самая большая проблема, которая может возникнуть – это дождь, который планируется завтра во второй половине дня, а эти крыши раскрыты. У нас стоит задача №1 - максимально закрыть их гидробарьером, чтобы не затекли сети и тд. Предварительно ущерб где-то 15 миллионов гривен, - проинформировал городской голова.

Также мэр добавил, что все обращения горожан по поводу поврежденных крыш зафиксированы и вопрос отрабатывают совместно с управляющими компаниями. Для николаевцев из незащищенных слоев населения, которые проживают в частном секторе, горвласть выделили шифер, который можно взять в районных администрациях.

— Больше пострадали крыши, которые были с металлочерепицы и ветер их срывал кусками. Есть случаи, когда ветер срывал даже плоские крыши, то есть битумные или нового типа, - сообщил мэр.

На уточняющий вопрос, как быстро будет решаться вопрос ремонта крыш, ведь на днях прогнозируют дождь, мэр Александр Сенкевич отметил, что городская власть заинтересована сделать это максимально быстро без дальнейших потерь.

— Все работают в авральном режиме все подрядчики, управление капитального строительства, и департамент ЖКХ. Они с сегодняшнего дня уже работают, затягивают крыши гидробарьером, чтобы обезопасить их от затекания, - добавил Александр Сенкевич.

Помимо этого, мэр сообщил, что на социальных объектах, которые подпадают под гарантийные сроки, то бывшие подрядчики будут ремонтировать их за свой счет, однако, мэр не смог назвать точное количество таких объектов и добавил, что в ближайшее время всю информацию предоставят в СМИ.

Также отметим, что 26 февраля, члены исполкома Николаевского городского совета проголосовали за выделение 15 миллионов гривен из резервного фонда для устранения последствий непогоды. При этом, мэр отметим, что цифры еще будут уточняться.

Начальник управления по ЧС Александр Герасименя сообщил, что администрациям районов выделили по 50 листов шифера, чтобы помогать пострадавшим жителям частного сектора.