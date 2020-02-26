Приведет к безубыточности предприятия: «Николаевэлектротрансу» согласовали переход на оплату за проезд по принципу «гривна-километр»

Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета согласовали заключение договора об организации предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом по системе «гривна-километр».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам начальника управления транспорта Дмитрия Попова, данный проект решения вынесли на рассмотрение исполкома для приведения сферы транспортных услуг электротранспорта в соответствие с законодательством. Ведь на это неоднократно указывали контролирующие органы.

Также чиновник сообщил, что по предлагаемому принципу - «гривна/километр», уже работают аналогичные предприятия в Виннице, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве и Одессе.

— Самое главное, что заключение договора по типовой форме «гривна - километр» даст четко определенный механизм и сроки осуществления расчетов, позволит коммунальному предприятию «Николаевэлектротранс» избегать причинения дефицита оборотных средств на такие важные расходы, как зарплата, оплата электроэнергии, расходы на содержание подвижного состава и электросетей, что существенно повлияет на общий результат деятельности предприятия и приведет к его безубыточности, - подытожил Дмитрий Попов.

В частности, члены исполкома перед голосованием отмечали, что этот вопрос в стенах мэрии обсуждался еще три года назад. В итоге, члены исполкома единогласно поддержали это решение.