В центре Николаева ночью незаконно поставили киоск – уже до обеда его снесли городские власти

В Николаеве с пересечения улиц Соборной и Адмирала Макарова 27 февраля убрали киоск, который ранее незаконно установил местный предприниматель.

Об этом сообщили в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Этот киоск установили ночью, после чего горожане обратились с жалобами в мэрию. По поручению городского головы специалисты департамента оперативно сработали, установили незаконность занятия земельного участка и снесли киоск.

- Николаевцы стали свидетелями, как за ночь на углу улиц Соборной и Адмирала Макарова выросло очередное «чудо местного зодчества, сделанное из г**на и палок». Уже в обед мы его снесли. Пока кто-то делал селфи на фоне киоска и сыпал лозунгами о плохой власти, специалисты департамента уже связывались с земельным управлением и архитектурой, чтобы узнать, кому принадлежит земельный участок. К сожалению, недавний урок с будкой на Соборной, которую тоже установили за ночь и демонтировали менее чем за сутки, не подействовал на горе-предпринимателей. На этот раз пришлось отвлекать коммунальную технику от работы по устранению последствий непогоды. Кажется, это крайне глупо – посягать на центральные улицы города. Все же как на ладони. Но откуда-то берутся «умники», - сказал директор департамента Андрей Ермолаев.

Напомним, что ранее в Николаеве на улице Южной снесли незаконные «позвонишку», ларек с кофе и «наливайку».