Антимонопольный комитет разрешил катарской компании взять в концессию николаевский порт «Ольвия»

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Антимонопольный комитет Украины разрешил катарской компании QTerminals взять в концессию николаевский порт «Ольвия».

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Напомним, что катарская компания QTerminals стала победителем концессионного конкурса и в течение пяти лет должна инвестировать в развитие порта 3,4 миллиарда гривен.

Важным условием концессионного договора стала необходимость получения разрешения АМКУ на концентрацию. В конце января 2020 года в Антимонопольный комитет поступило заявление от компании «QTerminals W.L.L.» на получение в концессию активов порта «Ольвия», принадлежащих ГП «Стивидорная компания «Ольвия» и Администрации морских портов Украины.

«Группа QTerminals пока не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине, а потому не происходит структурных изменений на рынке стивидорных услуг. Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, Антимонопольный комитет предоставил разрешение на заявленную концентрацию», - говорится в сообщении.

Вадим Богданов

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