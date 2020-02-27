Антимонопольный комитет разрешил катарской компании взять в концессию николаевский порт «Ольвия»

Антимонопольный комитет Украины разрешил катарской компании QTerminals взять в концессию николаевский порт «Ольвия».

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Напомним, что катарская компания QTerminals стала победителем концессионного конкурса и в течение пяти лет должна инвестировать в развитие порта 3,4 миллиарда гривен.

Важным условием концессионного договора стала необходимость получения разрешения АМКУ на концентрацию. В конце января 2020 года в Антимонопольный комитет поступило заявление от компании «QTerminals W.L.L.» на получение в концессию активов порта «Ольвия», принадлежащих ГП «Стивидорная компания «Ольвия» и Администрации морских портов Украины.