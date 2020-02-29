Жительница Николаева рассказала, что в её доме из-за одного должника без газа оставили десять квартир

В Николаеве в доме №6 на улице Генерала Карпенко из-за одного должника от газа отключили 10 квартир.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила женщина, живущая в этом доме.

Поводом для отключения стала якобы аварийная ситуация, о которой сообщили работники «Николаевгаза». По словам женщины, они дали понять, что газ отключили именно из-за одного должника. Газовщики не стали осматривать все квартиры, а сразу отправились в ту, где живет должник. Хозяин квартиры их не пустил, и от газа отключили два стояка (женщина отмечает, что из-за особенностей конструкции сетей отключили не один, а два стояка).

- Газовая контора нам говорит «Решайте сами проблемы с жильцом». С понедельника сидим без газа. Мы написали заявление в полицию. У меня ребенок маленький, у нас в доме люди с инвалидностью живут. И нет рычагов давления. Жильцы ведь не пойдут выбивать двери, - объясняет она.

Напомним, что ранее жильцы двух многоэтажек жаловались, что «Николаевгаз» отключил их от газоснабжения. Аналогичный случай с отключением газа из-за должника возникал в доме на улице Лазурной. А в октябре 2019 года николаевец заявил, что в его доме из-за одного должника отключили от газа сразу пять квартир.