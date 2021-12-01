«Тысячу Зеленского» разрешат потратить на лекарства и социальные нужды, но только гражданам старше 60 лет

С января украинцы возрастом 60 лет и старше смогут потратить полученную от государства 1 тысячу гривен на социальные нужды.

Об этом в Twitter сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что выплаты по программе «єПідтримка» смогут получить только полностью вакцинированные граждане Украины. Выплаты начнутся с 19 декабря, тестовый период подачи заявки на эти средства начался 13 декабря.

«Программа «єПідтримка» будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться больше украинцев. Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тысячу гривен на социальные нужды, в частности, на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против COVID-19. Чиновники получили необходимые поручения», - сообщил Зеленский.

На данный момент неизвестно, какие пункты включат в «социальные нужды». Вероятно, этот вопрос в дальнейшем разъяснят Офис Президента и Кабинет министров.