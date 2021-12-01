Украинским пограничникам передали турецкий БТР, который таможенники конфисковали в 2016 году

Киевская таможня передала конфискованный бронетранспортер в администрацию Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни.

Командно-штабную машину Turkar ввезли из Турции в 2016 году, и из-за отсутствия у владельца разрешительных документов её не оформили. Впоследствии броневик поместили на таможенный склад, где он хранился в течение трех лет.

Однако срок хранения, определенный Таможенным кодексом Украины, подошел к концу, а владелец этого транспортного средства так и не обратился в Киевскую таможню для его оформления. После этого командно-штабная машина была передана в доход государства и до сих пор хранилась под таможенным контролем.

Согласно распоряжению Кабинета министров Украины, таможня передала БТР в сферу управления администрации Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, ранее с Николаевского бронетанкового завода пытались незаконно продать запчасти для бронетехники.