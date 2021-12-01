Неосвоенные деньги, кредиты и недострои: Депутат Чайка раскритиковал вопросы, которые выносят сессию горсовета, и бюджет на 2022-ой год

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка раскритиковал отдельных распорядителей средств, которые не успели освоить выделенные бюджетные деньги. В их числе департамент ДЖКХ и УКС, которые в текущем году не использовали около 90 миллионов гривен.

Об этом депутат рассказал в комментарии журналистам в понедельник, 13 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- У нас большое количество средств не освоено за этот год, поэтому будет перераспределение этих финансовых потоков. Полного проекта на 2022 год у нас еще нет. Я думаю, что нам его пришлют перед новым годом, как подарок под елку, когда уже будет бюджетная сессия.

Он рассказал, что численность объектов Управления капитального строительства, которым сейчас курирует отстраненный директор ДЖКХ Сергей Коренев, из-за подозрения в присвоении почти 27 миллионов гривен, выросла из 10 до 69. По словам Чайки, бюджетные средства «ходят за Кореневым».

- Удивительно, каким образом будут перераспределяться финансы по некоторым статьям. Приведем в пример УКС. Так, на 2021 год в УКСе в стадии строительства было 10 объектов на сумму около 379 миллионов гривен. В сентябре этого года заместителю городского головы Сергею Кореневу поручили курировать УКС и администрации районов. У нас сразу же по странному истечению обстоятельств начало числиться 26 объектов, стоимость которых – 1 миллиард 392 миллиона. Мы знаем, что в этом году УКС не освоил 90 миллионов, но город уже добавляет ему средства, которые непонятно куда будут уходить. Документ, который нам предварительно дали по бюджету на 2022 год, в нем указано, что за управлением уже числится 69 объектов. Можно сказать, что у нас в Николаеве деньги ходят за Кореневым.

Кроме того, депутат сообщил, что первый заместитель директора ДЖКХ Александр Брыжатый, который также проходит по делу о хищении средств при реконструкции Соборной площади, сейчас работает замдиректором КП «Николаевские парки». При этом он отметил, что на комиссии по вопросам ЖКХ депутатскому корпусу не предоставили, какие участки зеленых зон передали на баланс КП. Также известно, что КП «Николаевские парки» уже проводит торги на уход за зелеными зонами районов города общей суммой 90 миллионов гривен.

Напомним, что это у Сенкевича на баланс этого КП без решения сессии передали все зеленые зоны города, и на их содержание хотят выделить ₴114 миллионов.

- Я считаю, что это связано с тем, что якобы в КП «Николаевские парки» заместителем директора работает второй фигурант уголовного дела по Соборной площади Брыжатый. Наверное, деньги ходят и за ним.

Далее депутат рассказал о проектах долгостоях, в которых из года в год переделывают проектную документацию, из-за чего стоимость многих объектов ежегодно увеличивается.

- Я не раз повторял, что большинство проектов у нас идут с корректировкой проектно-сметной документации. На этом зарабатываются деньги, мы платим второй раз за корректировки, поэтому бюджетные деньги тратятся впустую. Можно привести пример - фонтан возле областного совета, который собираются реконструировать. На 2021 год сумма ремонта объекта составляла около 12 миллионов гривен. После было выделено 500 тысяч гривен на корректировку проекта. После чего стоимость проекта увеличилась до 32 миллионов гривен, это к тому, что средства ходят за определенными чиновниками. Большое количество проектов есть с большим процентом готовности, которые в этом году уже можно было сдать в эксплуатацию, но с проекта с большой готовностью деньги снимаются и перекидываются на проекты, который точно не закончат в этом году. Я всегда говорю, что у нас город прекращается в недострой.

Если говорить о неосвоенных средствах, то ДЖКХ не использовал 90 миллионов гривен бюджетных денег на ремонт дорог в этом году, сообщил депутат горсовета.

- На комиссии исполняющая обязанности директора ДЖКХ Наталья Осецкая рассказала, что только на дороги не освоено около 90 миллионов гривен в этом году. Начались отговорки, что деньги, мол, выделили практически осенью. Это подтверждает то, что у нас деньги используются нерационально и не по назначению. И это только на дороги. Идя в депутаты, я хотел больше заниматься ЖКХ, комфортностью и улучшением жизни горожан, но мне, к сожалению, сейчас приходится заниматься больше юридическими вопросами, контролировать работу городской власти.

Чайка назвал бюджет города «проедальным». Он отметил, что «это происходит из-за не созданных рабочих мест для николаевцев, город не получает финансирования и не зарабатывает средства».

- Приведем, к примеру, самое наболевшее, что у нас есть - Соборную площадь. В этом году на завершения строительства выделено 7,5 миллионов, но опять таки не до конца, площадь будет готова на 98%. Наши чиновники заявляют, что им якобы им мешают НАБУ и полиция, потому что изъяли документы, но это все отговорки. Если люди строят с соблюдением норм и правил, то полиция и прокуратура никому не страшны, нужно доделать сдать в эксплуатацию. Такая же ситуация с дюкером и Карпенко, потому что город сплошной недострой.

По словам депутата, он предлагал «сконцентрировать все финансовые потоки, чтобы доделать те объекты, которые начаты, а дальше уже понимать, какое развитие будет в Николаеве. Но этого понимания нет».

Помимо того, Чайка напомнил, что суд удовлетворил его иск и признал противоправной норму назначения заместителей глав и секретарей постоянных депутатских комиссий, а также незаконность назначения вице-мэров. В свою очередь суд тогда обязал горсовет за месяц устранить все противоправные решения.

Депутат рассказал, что городской голова Сенкевич подписал распоряжение о создании комиссии, которая должна была проверить законность принятия решений. При этом в эту комиссию вошли только чиновники, без представителей депутатов или общественности, как это положено. В результате один сотрудник мэрии написал заявление по собственному желанию.

- Комиссия уволили одну девочку – работницу юридического отдела, на нее, возможно, оказали давление, и она ушла по собственному желанию. Решение (о назначении, - ПН) по замам, членам исполкома и секретаря готовил лично мэр, то есть ответственность должна быть на нем. Здесь вопрос в том, что нарушен регламент Закона о местном самоуправлении. То есть, нужно заново проводить процедуру, заново выбирать заместителей и членов исполнительного комитета.

Что касается земельных вопросов, которые выностяся на сессию, то их, по словам депутата, уже несколько раз меняли буквально за один день.

- На эту сессию (14 декабря, - ПН) будет выноситься 269 земельных вопросов. Было не раз, когда депутатам в повестке дня приходит определенное количество вопросов, но за день меняют вопросы. То есть какие-то вопросы выбрасываются и вставляют другие. В земельных вопросах также выносится вопрос о передаче в аренду Дмитрию Фалько земельный участок. Здесь интересно, что Фалько, как чиновник, который является секретарем городского совета, должен отказаться от своего бизнеса, перевести на кого-то свои фирмы…скорей всего этот участок уже был куплен «для размещения основных строительных объектов и обслуживание нежилых помещений». И тут меняют на «строительство и обслуживание многоквартирного дома. Скорей всего это будет строиться для продажи квартир, здесь ничего противозаконного нет, но если это бизнес, то Дмитрию Владимировичу не мешало бы его на кого-то перепродать, перезаписать. Помимо прочего, много вопросов выносят с нарушенными сроками, за которые все же голосуют.

Напомним, как ранее депутат Чайка рассказал о желании чиновников мэрии взять кредит для «Николаевкомунтранса» и безприоритетном бюджете.