Фигуранта дела Соборной площади Брыжатого трудоустроили в КП «Николаевские парки», которому на баланс передали все зеленые зоны города

Александр Брыжатый

Фигурант дела о хищении почти 27 миллионов гривен при реконструкции Соборной площади Александр Брыжатый, который занимал должность первого заместителя директора департамента ЖКХ, трудоустроился в коммунальное предприятие «Николаевские парки».

Об этом в комментарии журналистам сообщил депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Он отметил, что Брыжатый трудоустроился заместителем директора в КП «Николаевские парки».

— ...В КП «Николаевские парки» заместителем директора работает второй фигурант уголовного дела по Соборной площади Брыжатый. Наверное, деньги ходят и за ним, — рассказал Чайка.

Как известно, у Сенкевича без решения сессии передали КП «Николаевские парки» все зеленые зоны города – на их содержание хотят выделить ₴114 миллионов. При этом КП уже объявили торги на озеленение четырех районов Николаева, предварительно оценив такие работы в сумму около 90 миллионов гривен.

Напомним, 10 августа, НАБУ пришло с обысками к вице-мэру Кореневу и к замдиректору ДЖКХ Александру Брыжатому из-за Соборной площади – Сенкевич обвинил бюро в политических преследованиях. Их задержали и сообщили о подозрении в хищении ₴27 миллионов на реконструкции Соборной площади - им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. 11 августа суд постановил назначить Кореневу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 миллиона 518 тысяч 500 гривен. 13 августа за Коренева внесли залог и он вышел из СИЗО.

Также напомним, первый зам Сенкевича снова пожаловался, что из-за НАБУ не могут закончить реконструкцию Соборной площади и строительство дюкера в Варваровку.