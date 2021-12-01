Депутаты горсовета Николаева перераспределили ₴60 миллионов, выделили на развитие аэропорта ₴14,5 миллионов и приняли субвенции на 50,4 миллиона

Депутаты Николаевского городского совета во вторник, 14 декабря, согласовали внесение изменений в бюджет Николаева на 2021 год. В частности, депутаты перераспределили 60 миллионов гривен, согласовали выделение 14,5 миллионов гривен на развитие Николаевского аэропорта и приняли от государства 50,4 миллиона субвенций.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Директор департамента финансов Вера Святелик сообщила, что на конец года расходы бюджета составляют 4 миллиарда 929 миллионов 753 тысячи, из них бюджет развития - 1 миллиард 53 миллиона, а остальные средства - общий фонд. В проекте решения о внесении изменений в бюджет есть средства субвенций, которые поступили в межсессионный период, а именно:

- 7,5 миллионов гривен на покупку кислородных станций;

- 27,9 миллионов субвенции на осуществление мероприятий социально-экономического развития;

- 15 миллионов на покупку жилья и помещений для детей сирот и домов семейного типа и еще несколько незначительных субвенций, сумму которых Святелик не назвала.

Также предлагается перераспределить бюджетные средства главных распорядителей:

- выделение около 30 миллионов на коммунальные услуги и энергоносители для управления образования;

- 9,5 миллионов средств для управления здравоохранение на коммунальные услуги и энергоносители, а также средства на капремонт, монтаж и подведение кислородных станций;

- 20 миллионов гривен для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение задолженности по кредиту Министерства финансов Украины.

— Это наибольшие суммы по перераспределению. Все средства сбалансированы, - добавила Вера Святелик, опять же не озвучив остальные суммы, которые будут распределены.

Депутат Сергей Танасов заявил, что этого вопроса не было в повестке дня до вчерашнего вечера, его «быстро протянули по комиссиям и исполкому» и вынесли на сессию. Он отметил, что принимать субвенции нужно, но вряд ли главные распорядители успеют освоить эти средства за неделю до конца бюджетного года, поэтому предложил не поддерживать его.

Мэр Сенкевич попросил Веру Святелик повторить, на что предусмотрены средства и напомнил, что подорожал тариф на электроэнергию, газ и тд поэтому перераспределить средства необходимо.

Депутат горсовета и по совместительству глава Николаевской ОГА Виталий Ким попросил внести еще одну правку о выделении 14,5 миллионов гривен на развитие Николаевского аэропорта. По его словам, выделение субвенции поможет «оставить» перевозчиков Turkish Airlines.