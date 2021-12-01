Депутаты горсовета разрешили «Николаевводоканалу» взять 15 миллионов гривен овердрафта на погашение кассовых разрывов

Во вторник, 14 декабря, депутаты Николаевского городского совета согласовали, чтобы КП «Николаевводоканал» взяло 15 миллионов гривен овердрафта.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Директор предприятия Борис Дуденко подчеркнул, что предприятие берет не кредит, а овердрафт и средства необходимы для погашения кассовых разрывов, которые происходят из-за несвоевременных платежей абонентами предприятия.

— Кредит используется только при необходимости — от 5 до 30 дней. Это дает возможность нашему предприятию выполнять свои функции устойчиво, круглосуточно, предоставлять услуги населению и предприятиям города, - объяснил Борис Дуденко.

Первые две попытки депутатов согласовать проект решения не увенчались успехом - «за» были 26 человек, хотя для согласования вопроса необходимо как минимум 28 голосов. Но, после перерыва депутатам удалось принять вопрос 39-ю голосами.

Ранее сообщалось, что депутаты комиссии по вопросам ЖКХ поддержали кредит в ₴15 миллионов для «Николаевводоканала». Во время обсуждения вопроса отмечалось, что кредитные средства пойдут на заработную плату. Но позже директор «Николаевводоканала» объяснил, что средства необходимы, чтобы покрывать кассовые разрывы.