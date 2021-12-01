Кабмин выделил 26,9 миллиардов на компенсацию по разнице в тарифах – Николаевщине дадут ₴466 миллионов

Кабинет министров Украины распределил 26,9 миллиардов гривен субвенции местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах в 2021 году

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Для Николаевской области правительство предусмотрело компенсацию в размере 466 миллионов 130,5 тысяч гривен.

Напомним, что на компенсацию разницы в тарифах на тепло из бюджета Николаева придется направить около 450 миллионов гривен.

Ранее также в правительстве говорили, что для неизменности тарифов в 2022 году государство направит в местные бюджеты поступления от налога с доходов физических лиц в размере 4%, что составит не менее 11 миллиардов гривен.

В декабре сообщалось, что правительство Украины рассмотрит постановление, предусматривающее усовершенствование механизма определения объема задолженности государства перед предприятиями коммунальной теплоэнергетики по разнице в тарифах