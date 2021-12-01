Мэр Сенкевич созывает внеочередную сессию на 17 декабря, чтобы утвердить сумму компенсации разницы в тарифах для «ТЭЦ» и «Николаевоблтеплоэнерго»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич созывает на пятницу, 17 декабря, внеочередное заседание сессии горсовета, чтобы утвердить суммы компенсации разницы в тарифах на теплоснабжение из государственного бюджета.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня он поучаствовал в онлайн заседании Ассоциации городов Украины, на котором общинам презентовали механизм получения из государственного бюджета компенсаций разницы в тарифах на теплоснабжение.

«Для этого нам необходимо срочно принять решение об утверждении суммы разницы в тарифах и направлениях использования средств. Поэтому необходимо собраться на внеочередное заседание сессии. Предлагаю это сделать 17 декабря в 10:00. Очень важно принять это решение до конца недели, чтобы в пятницу послать документы в Киев и получить средства до конца текущего бюджетного года», - написал мэр.

Также он призвал депутатов ответственно отнестись к этому вопросу, ведь от принятого решения зависит судьба всего общества и теплоснабжающих компаний.

«Обращаю внимание, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» должно получить из государственного бюджета 264 миллиона гривен, а «Николаевская ТЭЦ» – 104 миллиона гривен. Эти средства будут направлены на погашение задолженности за потребленный газ в предыдущие периоды», - добавил мэр Александр Сенкевич.

Как известно, 30 сентября состоялся Конгресс при Зеленском, на котором был подписан Меморандум, который не повысит тариф на отопление. В частности, затраты на отопление компенсируют за счет перераспределения налогов.

Позже сообщалось, что исполком повысил тариф на тепло, но платить николаевцы будут меньше – из горбюджета придется компенсировать порядка ₴300 миллионов.