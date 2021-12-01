В Украине стоимость новогоднего стола выросла на 8% и обойдется в 1800-2300 гривен

В среднем по Украине стоимость новогоднего стола в 2022 году для семьи из 4 человек повысится по сравнению с минувшим годом на 8,1% и составит 1845 гривен.

Об этом сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко.

Салат «Оливье» (3 килограмма продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 198,54 гривны, его стоимость выросла на 24,6%. На уровне прошлого года будет стоить салат «Селедка под шубой» (1,5 кг продуктов) – 121,57 гривны. Стоимость 2,5 килограммов мясных продуктов на новогоднем столе составит 443,5 гривны. Молочные продукты в текущем году подорожали на 14-30%. Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 185,38 гривны.

Среди прочих трат: фрукты обойдутся в 105,8 гривны, бутылка шампанского – в 109 гривен. В полтора раза больше – 180 гривен – придется заплатить за бутылку коньяка 5-летней выдержки. Безалкогольные напитки обойдутся в 81 гривну.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 480 гривен, к примеру, за красную икру и красную рыбу. Следовательно стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2325 гривен.

Напомним, ранее КОП презентовал новое меню в школах Николаева на 2022 год, разработанное на основе требований Кабмина.