Депутаты горсовета не разрешили николаевским коммунальным предприятиям покупать технику в лизинг с финпомощью от государства

Во вторник, 14 декабря, депутаты Николаевского городского совета не разрешили коммунальным предприятиям горсовета заключить договора финансового лизинга на покупку техники.

Об этом речь шла на заседании очередной 12-й сессии Николаевского горсовета, передает «Преступности.НЕТ».

По вопросу докладывал вице-мэр Юрий Степанец, который сообщил, что в августе вышло постановление Кабмина, которое предусматривает возможность авансирования покупки специализированной техники. На эти нужды государство дает безвозвратную субвенцию. С 14 по 19 декабря текущего года Минрегион еще принимает заявки на такую помощь.

— У нас есть возможность подать заявку и получить 20% авансового платежа из государственного бюджета. Расчеты, если мы будем брать в лизинг на 2 года, дают нам возможность сэкономить платежи за коммунальную технику, которую мы будем приобретать. Если мы на 103,5 миллиона гривен возьмем технику, то отдавать нам надо только 101 миллион гривен. Мы еще и сэкономим, - заявил Степанец.

Депутаты возмутилась, что вопрос ни с кем ранее не обсуждался и говорили о том, что на городе и так множество кредитов, поэтому покупать еще какую-то технику в кредит нецелесообразно.

В частности, депутат Владислав Чайка попросил дать поручение финансовому департаменту, чтобы они предоставили информацию о всех заимствованиях и порядок расчета по ним, которые взял город. Кроме этого депутат напомнил, что КП «Николаевкоммунтранс» собирается взять в кредит 15 миллионов евро на покупку техники в лизинг, а отдавать средства придется не только нынешним жителям, но и их внукам и правнукам. Поэтому он предложил провести аудит всех заимствований, чтобы понимать, можно ли еще брать кредиты или у горсовета нет возможности их отдавать, а пока данный проект решения отложить.

Юрий Степанец отметил, что кредит пока никто не берет, город лишь только подаст свои документы государству, чтобы возможно получить аванс.

Депутат Дмитрий Сичко уточнил, почему коммунтрансу на покупку технику собираются выделить только 20 миллионов гривен, а КП «Николаевские парки» аж 80 миллионов гривен, хотя вопрос по коммунатрансу более неотложный.

Вице-мэр подтвердил такой порядок цифр и заявил, что в бюджет на 2022 год собираются заложить около 80 миллионов гривен на покупку коммунальной техники, это без учета того, что «Николаевкоммунтранс» собирается брать европейский кредит на 15 миллионов евро для покупки техники. Что же касается денег, предусмотренных для КП «Николаевские парки», то по словам Юрия Степанца предприятию передают все зеленые зоны, остановки и другие объекты зеленого хозяйства, а техники у предприятия для обслуживания всего имущества нет.

Депутат Елена Киселева возмутилась тем, что в проекте решения прописано, что определять перечень закупаемой техники будут единолично руководство предприятий.

Также депутат Сергей Кантор заявил, что городу придется до 2036 года выплачивать проценты по всем взятым кредитам и только на 2022 год размер процента по кредитам составит порядка 70 миллионов и с каждым годом идет тенденция на увеличение. Кантор не отвергает, что необходимость в закупке новой технике есть, но считает, что такие решения не стоит принимать на скорую руку.

Депутат и глава комиссии по вопросам ЖКХ Дмитрий Иванов счел критику депутатов за популизм, ведь все бизнесмены, такие как Кантор, Чайка и он сам брали когда-то кредиты на развитие своего бизнеса, поэтому в этом нет ничего плохого, тем более когда средства даются безвозвратно.

Депутаты предложили внести изменения в проект решения, чтобы перечень техники утверждался депутатами, а не руководителями предприятий, но вице-мэр Юрий Степанец отметил, что банк может не принять документ с такой правкой. Предлагалось и доработать проект решения, получить согласие банка и рассмотреть вопрос на предстоящей бюджетной сессии 23 декабря, но Юрий Степанец напомнил, что подача заявок возможно только до 19 декабря.

В итоге, вопрос не набрал нужного количества голосов - только 20 депутатов нажали кнопку «за».

Как известно, у Сенкевича без решения сессии передали КП «Николаевские парки» все зеленые зоны города – на их содержание хотят выделить ₴114 миллионов. При этом КП уже объявили торги на озеленение четырех районов Николаева, предварительно оценив такие работы в сумму около 90 миллионов гривен.

Также директор «Николаевкоммунтранс» заявил, что предприятию нужно еще 24 мусоровоза, чтобы справляться с нагрузкой без привлечения частников.