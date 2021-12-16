В Украине повысили стипендию для абитуриентов с оккупированных территорий, которые поступят на курсы реинтеграции

В Украине повысили до 7443 гривен стипендию для абитуриентов с оккупированных территорий, которые учатся на реинтеграционных курсах. После вычета налогов сумма стипендии составит около 6 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Кабинете министров.

Напомним, в 2021 году Министерство реинтеграции начало программу подготовки абитуриентов с временно оккупированных территорий, которые намерены поступить в украинские государственные вузы. Подготовительные курсы проводились на базе 15 университетов в течение месяца. Во время курсов слушатели получали стипендию в размере 4588 гривен и обеспечивались общежитием. Всего в курсах участвовали 199 человек.

Также правительство 15 декабря расширило целевую аудиторию реинтеграционных курсов за счет абитуриентов, которые в предыдущем учебном году получили среднее образование. Кроме того, смещен акцент в обучении молодежи с временно оккупированных территорий на интеграцию в украинское социокультурное пространство. Вскоре определят список вузов, где будут проходить курсы реинтеграции.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об условиях предоставления грантов для учебы заграницей.