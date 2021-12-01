В Николаев через год доставят на достройку первый «турецкий» корвет

В Украину до конца 2022 года доставят первый корвет, построенный в Турции для украинских ВМС.

Об этом рассказал командующий ВМС Украины, контр-адмирал Алексей Неижпапа, передает «Армія Inform».

- На сегодняшний день в Турции готовность корпуса первого корабля этого класса составляет 75-80%. В первом квартале следующего года корпус корвета будет готов, а к концу 2022 корабль с некоторой оснасткой отбуксируют в Украину на достройку. В 2023 году на нем будет установлено окончательное оборудование, вооружение и начнутся государственные испытания. Также в 2023 году будет заложен второй корабль этого класса, - отметил командующий ВМС.

Напомним, первый корвет для ВМС Украины заложили в Турции в сентябре 2021 года. По информации «Преступности.НЕТ», в Турции первый корвет будет построен на 70%, а после его передадут николаевскому заводу «Океан» вместе с технологиями строительства для достройки и комплектации вооружением. Второй корвет уже будет полностью построен на николаевском заводе. Всего украинские ВМС получат четыре корвета.