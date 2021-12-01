«Северный поток-2» – это взятка европейцам от России, - министр обороны Украины

Российский газопровод «Северный поток-2» является взяткой Кремля для Европы.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время своего визита в Швецию в интервью местному телеканалу 4, пишет «Армія Inform».

– Газопровод «Северный поток-2» в Балтийском море является определенным вызовом для стран региона (Северной Европы), потому что россияне будут стремиться защитить этот проект своими военными кораблями и субмаринами, и вы получите новые угрозы на море. Кремль делает это не только против Украины, но и против современной стабильности в Европе. Использование этого газопровода является частью энергетической составляющей гибридной войны против Украины, - пояснил министр.

– С американской стороны утверждают, что «Северный поток-2» является наибольшей угрозой для безопасности Украины. Вы согласны с этим? – спросил журналист.

– Я полностью согласен с этим. Это – как взятка Кремля европейцам. Россияне будут пытаться влиять на них из-за этого, - сказал Резников.