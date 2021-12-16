В Николаеве пройдут бюджетные слушания: горожанам дали несколько дней для внесения предложений в финдокумент

В субботу, 18 декабря, в 10:00 состоятся бюджетные слушания по проекту бюджета Николаевской городской территориальной общины на 2022 год. При этом николаевцы могут предоставить свои предложения к проекту бюджета Николаевской городской территориальной громады на 2022 год, которые принимаются департаментом финансов Николаевского городского совета до 17:00 17 декабря 2021 года по электронному адресу nikfin@mkrada.gov.ua или по почтовому адресу ул. Адмиральская, 20, г. Николаев, 54001 в электронном или бумажном виде.

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Место проведения слушаний – большой зал Николаевского городского совета (ул. Адмиральская, 20) и платформа Zoom (ссылка: https://us02web.zoom.us/j/83946089169 )

Начало: 10:00 (начало регистрации участников: 09:15). При себе обязательно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и содержащий сведения о месте его проживания (регистрации).

«Обращаем внимание! На период введения «красного уровня» эпидемической опасности на территории города Николаева вход в административное здание возможен для лиц, имеющих отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, которое проведено не более как за 72 часа до осуществления мероприятия (посещение заведения), или желтого или зеленого сертификата о вакцинации» – предупредили в мэрии .

С проектом бюджета Николаевского городского территориального общества на 2022 год можно ознакомиться на официальном сайте Николаевского городского совета.

Предложения главных распорядителей бюджетных средств к проекту бюджета Николаевского городского территориального общества на 2022 год размещены на сайте департамента финансов Николаевского городского совета в разделе «Бюджет города».

Предложения к проекту бюджета Николаевской городской территориальной громады на 2022 год принимаются департаментом финансов Николаевского городского совета до 17:00 17 декабря 2021 года по электронному адресу nikfin@mkrada.gov.ua или по почтовому адресу ул. Адмиральская, 20, г. Николаев, 54001 в электронном или бумажном виде.