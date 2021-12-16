После начала аукционов по аренде коммунального имущества поступления в бюджет Николаевщины выросли более чем в три раза

После начала процедуры аренды коммунального имущества поступления в бюджет Николаевской области выросли более чем в три раза.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева у себя на странице в Facebook.

Она отметила, что после создания в областном совете отдела контроля и аренды имущества арендная плата за объект выросла в 16 раз.

«С начала года по сентябрь среднемесячный доход областного бюджета от передачи в аренду почти 300 объектов коммунального имущества составлял лишь 300 тысяч гривен. За три месяца (сентябрь-ноябрь), в первую очередь, благодаря проведению аукционов, поступления за месяц выросли до 488 тысяч гривен, а за ноябрь поступило в областной бюджет 576,0 тысяч гривен», - написала Замазеева.

За полгода активной работы отдел объявил 63 аукциона, было подписано и продлено 43 договора, а средняя месячная арендная плана выросла в 3,2 раза.

«Наиболее результативными аукционами стали аукционы по аренде аптек в медучреждениях, ритуальных залах, местах под расположение кофейных аппаратов и офисных помещений. Рост арендной платы за аренду аптек составляет 17,5 раза, ритуальных залов – в 4,5 раза, мест под расположение кофейных аппаратов – почти в 20 раз», - отметила глава облсовета.

Помимо этого, на депозитный счет облсовета поступил 1,1 миллиона гривен в качестве обеспечивающего депозита, как гарантия от арендаторов, что они будут выполнять обязательства по хранению коммунального имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что с июня этого года в Николаевском облсовете был создан отдел учета, контроля и аренды имущества общей собственности территориальных громад сел, поселков и городов области. Он помогает обеспечить прозрачность и равные условия для арендаторов, а также увеличение поступлений в бюджет от аренды коммунального имущества.