«Это вопрос времени»: Глава Николаевской ОГА Ким заявил, что Варваровский мост все же передадут государству и отремонтируют

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что Южнобугский (Варваровский) мост передадут и отремонтируют в ближайшее время.

Об этом он сказал в ходе своего годового отчета, сообщает «Преступности.НЕТ».

Как известно, в проекте бюджета Николаева-2022 нет денег на проект ремонта Варваровского моста, хотя это было требованием Минфина для его передачи государству.

Ким отметил, что вопрос по мосту находится на окончательной стадии корректирования ошибок.

— Варваровский мост надо передать, потому что мы его не можем отремонтировать, его надо «капиталить». Но я скажу, что в Программе президента «Большая стройка» есть очень много мостов, они в фокусе, есть подрядчики, которые готовы, они уже технически присматриваются к Варваровскому мосту, к техзаданию. Это вопрос лишь времени, когда его передадут государству и отремонтируют, - сказал Ким.

При этом, на уточняющий вопрос о том, должен ли городской совет выделять средства на проект по его ремонту, Ким отметил, что уточнит этот момент, и добавил, что мост будет отремонтирован вскоре.

— Я могу сказать, что мост будет отремонтирован в ближайшее время. Надо дойти до дорожной карты, - добавил глава ОГА.

Напомним, что после того, как обследование Варваровского моста показало, что он находится в аварийном состоянии, на тот момент глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, предложил передать мост на баланс «Укравтодора».

После смены власти в 2019-ом году, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявлял, что хотел встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить финансирование капитального ремонта Варваровского моста.

В ходе одного из своих приездов в Николаев, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков удивился тому, что ни один чиновник из присутствующих на его визите, не поднял вопрос касательно двух проблемных николаевских мостов - Ингульского и Варваровского. В свою очередь, мэр Александр Сенкевич сообщил, что проект решения о передачи двух мостов – Ингульского и Варваровского на баланс «Укравтодору» уже подготовлен и 6 февраля он будет вынесен на сессию Николаевского горсовета. Такое решение было принято. У слову, это было второе голосование за аналогичный проект передачи, ведь как оказалось в предыдущем, подчиненные Сенкевича допустили ошибки.

Перед выборами 2020-го года, в комментарии журналистам мэр Александр Сенкевич заявил, что Варваровский мост уже официально передали «Укравтодору». Однако, в САД опровергли данное заявление мэра Николаева. На тот момент начальник САД Владислав Невеселый сообщил, что для того, чтобы мост был официально передан, нужно провести ряд процедур, в том числе и акт приема-передачи.

Накануне 2021 года директор ДЖКХ Коренев заявил, что для передачи Варваровского моста «Укравтодору» не хватает согласия Минэкономразвития.

В начале 2021 года мэр Николаева заявил, что Кабмин из-за технических вопросов не согласовал передачу Варваровского моста в госсобственность.

В апреле 2021 года, первый вице-мэр Николаева Виталий Луков заявил, что процесс передачи аварийного Варваровского моста на баланс государства для его дальнейшего ремонта затягивается из-за постоянной переписки с различными министерствами, а в свою очередь Сенкевич также обвинил профильные министерства в затягивании передачи моста в госсобственность