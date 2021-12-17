В мэрии Николаева по состоянию на 1 декабря не смогли потратить почти миллиард гривен

По состоянию на 1 декабря 2021 года распорядители бюджетных средств Николаевского городского совета не смогли использовать 918 миллионов 514 тысяч 330 гривен, что составляет 20% от всего бюджета на год.

Об этом стало известно из ответа на информационный запрос журналистки «Преступности.НЕТ».

Так, больше всего бюджетных средств не использовал департамент ЖКХ – 354 миллиона 857 тысяч 704 гривны из 780 миллионов 675 тысяч 719 гривен, что составляет почти половину от всех выделенных денег на этот год. Как известно, в августе 2021 года вице-мэра, директора департамента ЖКХ Сергея Коренева и его первого заместителя Александра Брыжатого задержали в подозрении о хищении почти 27 миллионов гривен при реконструкции Соборной площади. После чего исполняющей обязанности ДЖКХ стала Наталья Осецкая.

В свою очередь исполнительный комитет Николаевского горсовета не смог найти применения 164 миллионам 557 тысячам 797 гривен. Всего этому подразделению выделили на 2021 год 507 миллионов 276 тысяч 991 гривну.

Также значительная сумма в остатке осталась не использованной в управлении образования – 146 миллионов 175 тысяч 166 гривен из выделенного 1 миллиарда 982 миллионов 91 тысячи.

Больше всего бюджетных средств освоило управление государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского горсовета, остаток которого составляет 282 тысячи 350 гривен. Также управление коммунального имущества из 7 миллионов 412 тысяч не использовало 583 миллиона 769 гривен.

Посмотреть основные статьи расходов и графики того, сколько денег пока не было использовано, можно в материале «Зарплата без результата: почему у Николаева есть деньги, но они не работают?».