ЕБРР одолжит «Укравтодору» 190 миллионов евро на ремонт трассы Киев-Одесса, в том числе и на Николаевщине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Государственному агентству автомобильных дорог Украины («Укравтодор») транш в размере 190 миллионов евро на ремонт и улучшение технического состояния участков автодороги М-05 Киев-Одесса.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Транш предоставляется в рамках пакета финансирования общим объемом 450 миллионов евро. Он предназначен для улучшения техническо-эксплуатационного состояния участков автодороги M-05 в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Напомним, что в Николаевской области эта трасса проходит через территорию бывшего Кривоозерского района, который включили в Первомайский район.

В ЕБРР отмечают, что предоставление нового транша стало возможным благодаря прогрессу, достигнутому «Укравтодором» в пересмотре систем управления агентством, а также в противодействии коррупции.

Напомним, ранее министр показал, как оперативно восстановили участок трассы «Киев-Одесса», разрушенный из-за оползня.