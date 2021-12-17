Внеочередная сессия Николаевского горсовета: Депутаты утвердили компенсации разницы в тарифах для «ТЭЦ» и «Николаевоблтеплоэнерго» в сумме ₴368 миллионов

В пятницу, 17 декабря, в Николаевском городском совете проходит заседание внеочередной сессии, на которой депутатский корпус должен утвердить суммы компенсации разницы в тарифах на теплоснабжение из государственного бюджета.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Как известно, 15 декабря состоялось заседание Кабинета Министров Украины, где был утвержден Порядок и Условия проведения разницы в тарифах. Отмечалось, что теплогенерирующие предприятия Николаева должны получить 368 миллионов гривен разницы в тарифах, которая накопилась в период с 01.01.16 по 01.06.21. Так, «Николаевоблтеплоэнерго» – 264миллиона гривен, «Николаевская ТЭЦ» – 104 миллиона гривен. Для этого депутатский корпус должен утвердить суммы разницы в тарифах, чтобы направить их на использование. Таким образом, полученные средства предприятия направят на погашение задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины».

Заседание запланировано на 10:00.

В зале ведется онлайн-трансляция:

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11:55 40 депутатов проголосовали «за» компенсацию разницы в тарифах на теплоснабжение из государственного бюджета. Таким образом, полученные средства предприятия направят на погашение задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины» - «Николаевоблтеплоэнерго» 264 миллиона гривен и «Николаевская ТЭЦ»104 миллиона гривен.

Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов

10:35 В Николаевском городском совете началось внеочередной заседание сессии. Его открыл секретарь горсовета Дмитрий Фалько. Как известно, депутаты ему разрешили вести сессии в отсутствии мэра Александра Сенкевича.