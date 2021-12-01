На КП «Николаевские парки» без решения сессии объявили торги на покупку техники в лизинг на ₴85 миллионов

Коммунальное предприятие «Николаевские парки» объявило тендер на 85 миллионов гривен на предоставление услуги по предоставлению лизинга на покупку техники. Поручения депутатов Николаевского городского совета закупать такую технику через процедуру лизинга не было.

Тендер опубликован на сайте публичных закупок, о чем в ходе сессии Николаевского горсовета сообщил депутат Николаевского горсовета Владислав Чайка.

По его словам, чиновники объявили торги на покупку техники, без разрешения сессии. При этом депутат задался вопросом того, для чего их призывают принять решение разрешить коммунальным предприятиям брать технику в лизинг, учитывая тот факт, что закупка уже заявлена.

Исходя из информации о покупке, КП хочет приобрести: мусоровоз HIDRO-MAK 15м3 на шасси FORD 1833, самосвал FORD 3542D, мусоровоз HIDRO-MAK на шасси FORD Trucks 1833 с функцией мойки контейнеров, мусоровоз HIDRO-DC 2 поворотной осью, измельчитель ветвей, полуприцеп самосвальный и фронтальный погрузчик.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о том, что фигурант дела о хищении почти 27 миллионов гривен при реконструкции Соборной площади Александр Брыжатый, который занимал должность первого заместителя директора департамента ЖКХ, трудоустроился в коммунальное предприятие «Николаевские парки».

Как известно, у Сенкевича без решения сессии передали КП «Николаевские парки» все зеленые зоны города – на их содержание хотят выделить ₴114 миллионов. При этом КП уже объявили торги на озеленение четырех районов Николаева, предварительно оценив такие работы в сумму около 90 миллионов гривен.

Напомним, 10 августа, НАБУ пришло с обысками к вице-мэру Кореневу и к замдиректору ДЖКХ Александру Брыжатому из-за Соборной площади – Сенкевич обвинил бюро в политических преследованиях. Их задержали и сообщили о подозрении в хищении ₴27 миллионов на реконструкции Соборной площади - им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. 11 августа суд постановил назначить Кореневу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 миллиона 518 тысяч 500 гривен. 13 августа за Коренева внесли залог и он вышел из СИЗО.

Также напомним, первый зам Сенкевича снова пожаловался, что из-за НАБУ не могут закончить реконструкцию Соборной площади и строительство дюкера в Варваровку.