Баланс положительный: Премьер-министр Шмыгаль заявил, что в Украине добывают угля больше, чем потребляют

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что проблема дефицита угля в Украине решена.

Об этом он заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

- О наличии угля. Пока баланс положительный: мы добываем и импортируем в сумме 2 млн тонн в месяц при потреблении 1,7 млн тонн в месяц, – заявил Шмигаль.

По словам премьера, с углем проблематика решена, по информации Минэнерго.

- По запасам газа - их абсолютно хватает, чтобы спокойно пройти отопительный сезон, - добавил глава правительства.

Стоит отметить, что накануне «Экономическая правда» опубликовала письмо, в котором Служба безопасности предупреждает Кабинет министров об угрозах остановки тепло- и электроснабжения населения из-за дефицита угля.

В письме шла речь о сложной ситуации, которая образовалась в тепло- и электрогенерации в результате дефицита угля и увеличения задолженности. Это может привести к «возможному неконтролируемому росту тарифов на производство электрической и тепловой энергии для конечных потребителей».

Что касается угля, то на 1 декабря на складах находилось 486,2 тысяч тонн топлива, в то время как план накопления составляет 2,632 млн тонн – более, чем в пять раз больше фактических запасов.

- Проблемы с теплоснабжением могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, росту социального напряжения среди населения и дискредитации органов власти, - говорится в письме.

Напомним, что в Украине в преддверии зимы образовался дефицит энергетического угля, поставки которого блокирует РФ.



15 ноября Владимир Зеленский сообщил, что в Украину доставят уголь из США. Речь шла о семи кораблях класса «Панамакс». В свою очередь премьер-министр Шмыгаль заявил, что запасов угля с учетом того, который прибудет из США, на отопительный сезон хватит.

20 ноября в Украину прибыло первое из семи законтрактованных компанией ДТЭК судов с углем из США и Колумбии.