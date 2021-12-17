Горсовет Николаева утвердил разницу в тарифах для «Николаевоблтеплоэнерго» и «ТЭЦ», чтобы получить компенсации в размере ₴368 миллионов

В пятницу, 17 декабря, депутаты Николаевского городского совета утвердили суммы разницы в тарифах теплогенерирующим компаниям города.

Об этом шла речь во время заседания 12-й внеочередной сессии Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ»

Как известно, 15 декабря состоялось заседание Кабинета Министров Украины, где был утвержден Порядок и Условия проведения разницы в тарифах. Отмечалось, что теплогенерирующие предприятия Николаева должны получить 368 миллионов гривен разницы в тарифах, которая накопилась в период за несколько лет.

Известно, что полученные средства предприятия направят на погашение задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины». Так, сумма для «Николаевоблтеплоэнерго» составляет 264 миллиона гривен, «Николаевская ТЭЦ» – 104 миллиона гривен.

По итогу 40 депутатов поддержали проект решения.

Напомним, что ранее состоялся Конгресс при Зеленском, на котором был подписан Меморандум, который не повысит тариф на отопление. В частности, затраты на отопление компенсируют за счет перераспределения налогов.

Позже сообщалось, что исполком повысил тариф на тепло, но платить николаевцы будут меньше – из горбюджета придется компенсировать порядка ₴300 миллионов.