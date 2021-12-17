«А как будем отдавать?»: депутат Чайка объяснил, почему мэрии отказали в покупке коммунальной техники в кредит

Депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Владислав Чайка считает, что нерационально брать кредит для покупки коммунальной техники, если её можно приобрести за бюджетные средства. Чайка полагает, что мэрии Николаева нужно научиться эффективно использовать средства из бюджета.

Об этом Чайка написал на своей странице в Facebook.

Напомним, 17 декабря на внеочередной сессии Николаевского городского совета депутаты не разрешили чиновникам взять кредит на покупку техники. Предлагалось взять на условиях лизинга технику для четырех коммунальных предприятий: «Николаевкоммунтрас», «Николаевская ритуальная служба», «Николаевские парки» и «ЭЛУ Автодорог».

«Почему я не поддержал проект решения? Если в первых двух названных предприятиях понятен источник получения доходов и, соответственно, возвращения долга (тариф и оказание платных услуг), то по двум другим погашение кредита будет осуществляться за счет бюджета города. Не вижу логики: взять кредит, чтобы потом отдавать наши с вами деньги с большими процентами. Не проще ли просто купить эту технику за бюджетные средства? Тем более что соответствующие программы, дающие право городской власти проводить подобные действия, были приняты еще в 2019 году».

«В очередной раз хочу напомнить, что сделал запрос, сколько мы уже набрали кредитов. Из СМИ известно, что на сегодня каждый николаевец уже должен отдать по долгам 2600 гривен. Еще раз подчеркну, что сначала нашим чиновникам надо научиться рационально использовать имеющиеся материально-технические средства, а потом строить планы на будущее», - отметил Чайка.

Он напомнил, что по результатам аудиторской проверки мэрии рекомендовали «установить надлежащий контроль за законностью и эффективностью использования средств и имущества».

«Поэтому, давайте сначала научимся считать и использовать зарабатываемые деньги, а не огульно и без меры, где только можно, брать и брать кредиты... А отдавать как будем?» - написал депутат.

Напомним, еще до одобрения на сессии горсовета, на КП «Николаевские парки» объявили торги на покупку техники в лизинг на ₴85 миллионов. Ранее в КП «Николаевские парки» трудоустроили фигуранта дела Соборной площади Брыжатого. Как известно, у Сенкевича без решения сессии передали КП «Николаевские парки» все зеленые зоны города – на их содержание хотят выделить ₴114 миллионов. Кроме того, в мэрии Николаева по состоянию на 1 декабря не смогли потратить почти миллиард гривен.