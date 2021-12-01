В Николаеве во дворе дома горел BMW-X5 – предполагают, что из-за короткого замыкания

Во вторник, 17 декабря, в 14:36 ​​на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре автомобиля BMW-X5, стоявшем припаркованным во дворе частного домовладения по адресу 2 Прибугский переулок города Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевкой области.

Отмечается, что о пожаре транспорта спасателям сообщил хозяин дома.

«На место было направлено отделение 5 государственной пожарно-спасательной части и очередное изменение оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области», - говорится в сообщении.

Так, по прибытию установлено, что рядом с горящим автомобилем было расположено еще одно транспортное средство и жилой дом. Таким образом, существовала угроза опрокидывания огня на них.

«Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить увеличения площади пожара. В 14:50 пожар локализовали и в 15:32 ликвидировали на площади 5 квадратных метрах. Причина устанавливается. От ГСЧС на месте работали 3 единицы техники и 12 спасателей. Дополнительно привлекались сотрудники полиции», - добавили в пресс-службе.

Источник в полиции «Преступности.НЕТ» сообщил, что вызов о пожаре поступил от Василия Юдина. Человек с такими же данными является главным инженером Николаевского завода железобетонных изделий. При этом в декларации его супруги Ирины Юдиной, которая работает главным государственным исполнителем Центрального отдела ГИС Южного межрегионального управления Министерства юстиции, указано, что она является владелицей BMW-X5 2000 года выпуска. Отмечается, что женщина приобрела авто в 2019 году за 60 тысяч гривен.

Кроме того, по словам источника, предварительная причина возгорания – короткое замыкание.

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