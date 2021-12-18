Большая часть 1,1 миллиарда, который заложили в бюджет Николаевщины на образование, – это зарплаты и энергоносители

Большая часть суммы, которую заложили в бюджет Николаевской области на 2022 год на образовательную сферу, пойдет на погашение защищенных статей.

Об этом сообщил заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли.

Чиновник сообщил, что средства, в основном, пойдут на зарплаты, энергоносители, коммунальные услуги.

— 1,1 миллиарда гривен – это то, о чем я говорил, это наши ПТУ и наши общеобразовательные школы-интернаты. У нас почти не остается средств на программы развития, поэтому мы привлекаем максимум средств из Киева. На что направляются эти средства? Это все, как Николай Николаевич (Маринов – вице-губернатор, курирующий вопрос финансов) сказал, траты и проедание. Это зарплаты, энергоносители, продукты питания, одежда для детей в интернатах, какое-то незначительное, текущее обновление материальной части и на этом точка, - сказал Трайтли.

При этом, он подчеркнул, что львиная доля средств пойдет на защищенные статьи.

— Если я не ошибаюсь, 60 на 40, 60% - это школы-интернаты, 40% – это наши ПТУ. Львиная доля – это защищенные статьи трат. Это зарплаты, энергоносители, коммунальные выплаты, - добавил замглавы ОГА.

Напомним, ранее в Николаевской областной государственной администрации опубликовали проект бюджета области на 2022 год.