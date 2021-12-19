В Николаевской ОГА все еще ведут переговоры о приобретении ДК «Строителей» для филармонии: «Это процесс длительный»

В Николаевской областной государственной администрации все еще ведут переговоры о покупке здания Дворца культуры «Строителей» для областной филармонии.

Об этом заявило руководство Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в ходе своего отчета.

Заместитель главы ОГА Юрий Гранатуров, отвечая на вопрос, как продвигается процесс переговоров, отметил, что это длительная процедура. При этом, рассматриваются разные варианты, в том числе и размещение филармонии в Доме офицеров флота.

— Это было не обещание, это была инициатива – инициатива главы облгосдаминистрации по большой просьбе, и сейчас до сих пор идут переговоры, юридические аспекты того, как это сделать. Об этом заботятся и народные депутаты Украины, потому что нам нужны целевые средства, и мы сейчас смотрим, каким образом можно будет это сделать в лизинговой системе для того, чтоб не создавать нагрузку. Это процесс длительный. Еще в Советском союзе филармонии не было, ее снесли и думали о том, чтоб построить ее в Каштановом сквере. Сегодня есть несколько вариантов, в том числе, и как вариант – ДОФ. Тут необходимо очень выверенное решение, чтоб это было на десятилетия и десятилетия, - сказал Юрий Гранатуров.

Глава ОГА Виталий Ким, в свою очередь, отметил, что вопрос обсуждался не далее, как несколько дней назад. При этом, для того, чтобы купить здание ДК, облгосадминистрации необходимо будет участвовать в аукционе.

— Мы позавчера обсуждали с депутатами с фракции возможность приобретения здания под филармонию. Мы это обсуждали и думали, как это сделать. Это не делается по воле главы ОГА или депутатов, этот вопрос очень сложный. Тяжело областным бюджетам принимать участие в конкурсе – это должен быть аукцион, где мы купим здание по каким-то условиям для филармонии и это не одна позиция. Можно и с ноля построить, можно все. У нас уже строится ДК 40-летия за 400 миллионов, там котлован вырыт и дальше оно строится. По одежке протягивай ножки. Ну, нужно же деньги иметь, чтоб это строить, - добавил Виталий Ким.

Напомним, в апреле 2021 года глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что рассматривается вариант по покупке Дворца культуры «Строителей» для размещения там коллектива Николаевской областной филармонии.

Напомним, еще в 2017 году тогдашняя глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила оставить артистов Николаевской областной филармонии в Доме культуры строителей и продать кинотеатр «Искра», который находится на балансе филармонии.

В то же время депутаты Николаевского областного совета не знают, как по закону передать здание бывшего кинотеатра «Искра» в городскую собственность, опираясь только на письмо мэра Александра Сенкевича.

В июне 2018 года сообщалось о том, что вопрос о передаче кинотеатра «Искра» в городскую коммунальную собственность будет рассматриваться только после того, как в мэрии предоставят план использования объекта.

В то же время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что вопрос о передаче бывшего кинотеатра «Искра» сейчас должны решить депутаты городского совета. В частности, мэр Александр Сенкевич считает несправедливой инициативу главы облсовета Виктории Москаленко отдать здание бывшего кинотеатра «Искра» на приватизацию.

При этом, депутат Николаевского областного совета Федор Барна считает, что именно начальник управления культуры Николаевской облгосадминистрации Михаил Димитров виноват в том, что заброшенный кинотеатр «Искра» оказался в аварийном состоянии.