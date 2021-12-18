В мэрии Николаева презентуют проект бюджета города на 2022-ой год ОНЛАЙН

В субботу, 18 декабря, проходят слушания проекта бюджета Николаевской городской территориальной общины на 2022 год.

Трансляция ведется Николаевским городским советом.

Ведет слушания первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков. В зале присутствуют депутаты городского совета, представители общественных советов при Николаевской ОГА и Николаевском городском совете, а также местные жители.

В опубликованном на сайте проекте бюджета указано, что в 2022-ом году ожидается получение дохода бюджета Николаевской городской территориальной громады на сумму 5 миллиардов 166 миллионов 241 тысяч 856 гривен.

На возврат кредитов в специальный фонд бюджета Николаевской городской территориальной громаде закладывают восемь миллионов гривен;

«Предоставление кредитов из бюджета Николаевской городской территориальной общины на сумму 40 миллионов 827 тысяч 938 гривен, в том числе предоставление кредитов из общего фонда бюджета – 15 миллионов гривен и предоставление кредитов из специального фонда бюджета – 33 миллиона 827 тысяч 938 гривен; Профицит по общему фонду бюджета Николаевской городской территориального общества в сумме 673 миллиона 192 тысячи 276 гривен; дефицит по специальному фонду бюджета Николаевской городской территориального общества в сумме 969 миллионов 203 тысячи 66 гривен; оборотный остаток бюджетных средств бюджета Николаевской городской территориального общества в размере 30 миллионов гривен, что составляет 0,69 процента расходов общего фонда бюджета; резервный фонд бюджета Николаевской городской территориальной общины в размере 30 миллинов гривен», - говорится в проекте решения.

Напомним, что по состоянию на 1 декабря 2021 года распорядители бюджетных средств Николаевского городского совета не смогли использовать 918 миллионов 514 тысяч 330 гривен, что составляет 20% от всего бюджета на год.