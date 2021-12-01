Нацбанк Украины ввел в обращение памятную монету Год Тигра номиналом 5 гривен

В декабре Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету Год Тигра номиналом 5 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монета посвящена символу 2022 года по восточному календарю. Мастера изготовили монету из нейзильбера, она выпущена тиражом в 50 тысяч экземпляров.

На аверсе монеты по кругу изображено 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающей на тигра.

На реверсе монеты изображен тигр, которого окружают символы четырех лет: снежинки, цветы, плоды и ветви.



«Посвящен одному из животных двенадцатилетнего восточного календаря. На аверсе монеты размещено: вверху – малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом УКРАИНА; на зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на тигра – символ года, под стрелкой – 2022; внизу слева надпись полукругом 5 ГРИВЕН; на матовом фоне изображены стилизованные под украинскую вытынанку символы каждого времени года: снежинка (вверху), цветок (справа), ягода (внизу), листок (слева); логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева от символа кролика). На реверсе монеты изображен стилизованный символ восточного календаря 2022 - тигра, которого окружают по кругу стилизованные символы, присущие каждому времени года: снежинки (вверху справа), цветки (внизу справа), плоды (внизу слева), ветви (вверху)», - говорится в описании монеты.

Художником выступила Марина Куц, скульптором стал Святослав Иваненко, масса монеты – 16.54 грамм, диаметр 35 мм.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в центре Николаеве при прокладке кабеля откопали царские монеты