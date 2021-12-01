«Могут скинуться и сделать»: первый вице-мэр Николаева о том, что в бюджете на 2022-ой год не заложили деньги на оконные откосы

Первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков заявил, что жители домов, в которых уже два года не могут завершить обустройство откосов после замены окон за счет денег из городского бюджета, «могут скинуться» и завершить работы сами.

Такое заявление Виталий Луков сделал в ходе «бюджетных слушаний».

– Сейчас на себя возьму негатива. Смотрите, мы обязаны делать ремонты полноценно от окон и откосов на всех наших социальных объектах. Что касается жилых домов – все знают, что это была политическая программа. Все знают, что там были заброшены определенные средства и я думаю, это будет честно, что там, где уже закрыты акты – откосы должны быть в наличии. Все остальные вопросы жителей подъезда – это их подъезд и они могут скинуться и сделать в своем подъезде для себя, - заявил Луков.

При этом он задался вопросом того, почему люди сами не выполнили работы по обустройству откосов.

– Если люди ходят в течение двух лет и оно их не мозолит, то мне кажется, что здесь нужно будет спросить: «Подождите, пожалуйста, а как так?», - сказал Луков.

Также он объяснил, что для того, чтобы завершить работы необходимо выполнить много действий и потратить время.

– Закончить все это не так просто. Это надо переработать проекты, потратить средства, внести изменения, сделанные на сегодня сверки, потратить время, объявить новые закупки и потратить снова средства. Это все время. Сейчас придет новый подрядчик и скажет, что окна были поставлены неверно и нужно их перерабатывать.

Он добавил, что будет «больно но справедливо» пообщаться с людьми и сказать им, что город поставил окна, а они пусть доделают откосы.

В результате обсуждения выяснилось, что из 18 миллионов гривен, которые были выделены в этом году на доубустройство откосов после установки окон, смогли потратить только 6 миллионов гривен. На следующий год в бюджете денег на откосы нет.

Как известно, бюджетная комиссия горсовета поддержала выделение свыше 18 миллионов гривен департаменту энергетики на окончание работ по установке окон в подъездах 133 жилых домов Николаева. Речь шла о финальной части работ, незавершенных еще в прошлом году – отделке откосов.