За две недели до конца года Департамент финансов мэрии Николаева купил люксовый кроссовер INFINITY QX30 почти за 700 тысяч гривен

Департамент финансов Николаевского городского совета, который возглавляет Вера Святелик, за две недели до конца года приобрел автомобиль INFINITY QX30.

Об этом свидетельствует информация на сайте публичных закупок и казначейских проплат.

Исходя из информации с портала закупок, легковой автомобиль Департамент финансов приобрел со второй попытки. В торгах приняло участие две компании: «Кит-Н» и «АРТМОТОР». Победу одержала фирма «Кит-Н», которая согласилась продать автомобиль на 800 гривен дешевле конкурентов.

«Infiniti QX30 - это субкомпактный кроссовер класса люкс, производимый и продаваемый люксовым брендом Nissan Infiniti с 2016 года. Основанный на Q30, он предлагает увеличенный клиренс. Он прекратил производство в середине 2019 года, поскольку в то же время бренд полностью ушел из Европы», – говорится в описании этого автомобиля в Интернете.

Судя по тендерной документации, автомобиль был приобретен на вторичном рынке. Среди требований к оснащению, в Департаменте настаивали на том, чтобы у автомобиля была: антиблокировочная тормозная система (АВС), электронная система распределения тормозных усилий (EBD), система динамической стабилизации автомобиля (VDC), противобуксовочная система (TCS), система контроля давления в шинах (TPMS), иммобилайзер, сигнализация, 8 подушек безопасности, трехточечные ремни безопасности с регулировкой по высоте, системы ISOFIX.

При этом органы управления и контрольные приборы должны включать: маршрутный компьютер и многофункциональный TFT-дисплей 7, выбор режимов вождения, мультифункциональный руль, кожаный, с регулировкой, систему бесконтактного открывания дверей, Bluetooth.

Освещение: светодиодные фары и дневные ходовые огни с авторегулировкой, задние противотуманные фары, передние и задние стеклоочистители, обогрев заднего стекла с таймером. Боковые зеркала должны быть в цвет кузова, с регулировкой, обогревом и автоматической сборкой.

Что касается экстерьера автомобиля, то в Департамент указали, что его должны составлять двойные выхлопные трубы, а передний и задний бампер должны быть в цвет кузова, капот с газовыми амортизаторами, тонирование стекла 5-й двери и боковых задних стекол, рейлинги.

Помимо этого комфортности автомобилю должен добавить двухзонный климат-контроль, электрорегулировка передних сидений и память передних сидений.

Напомним, еще до одобрения на сессии горсовета, на КП «Николаевские парки» объявили торги на покупку техники в лизинг на ₴85 миллионов.