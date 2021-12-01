В «Дії» теперь можно оформить компенсацию за «Пакет малыша»

В приложении «Дія» появилась новая функция, с помощью которой молодые родители могут получить денежную компенсацию за «Пакет малыша».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

Заявку на денежную компенсацию за «Пакет малыша» можно будет оформить через сервис єМалятко. Для получения средств нужно заполнить заявку онлайн лично родителю и открыть специальный счет «Пакет малыша», на который будут зачисляться средства. При этом оформить услугу смогут только родители, которые выбрали деньги вместо свертка малыша в роддоме или отказались от него в управлении соцзащиты населения по месту жительства.

Размер компенсации за «Пакет малыша» составляет 6 300 гривен в случае подачи заявления в декабре 2021 года. Средства можно использовать для приобретения детских товаров офлайн или в интернет-магазинах, список которых размещен на сайте Министерства социальной политики.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года в Украине заработала монетизация «бэби-боксов».