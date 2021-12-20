ДЖКХ Николаева собирается потратить ₴3,3 миллиона на снос деревьев и корчевание пней

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета 20 декабря объявил тендер на услуги по удалению, обрезке деревьев и корчеванию пней на территории Николаева. Ожидаемая стоимость работ составляет 3 миллиона 380 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные портала публичных закупок Прозорро.

До 6 января идет процесс подачи тендерных предложений, а на 10 января запланировано проведение аукциона. Срок предоставления услуги указан до 31 декабря 2022 года.

Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо будет удалить 700 м3 деревьев мягколистных пород, 500 м3деревьев твердолиственных пород, произвести санитарную обрезку тысячи деревьев, еще 400 деревьям необходимо провести омолаживающую обрезку деревьев. Также необходимо выкорчевать от 450 пней.

Напомним, что депутаты Николаевского горсовета не разрешили вырубить 22 гектара сухостоя в Балабановском лесу.