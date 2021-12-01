В тендере на текущий ремонт 35 километров трассы «Николаев-Березки» на ₴1,1 миллиарда в очередной раз выиграла фирма львовского бизнесмена

Победителем тендера на текущий ремонт 35 километров трассы Т-15-06 «Николаев-Доманевка-Березки» на 1,1 миллиарда гривен стала ООО «Общее украино-немецкое производство «Автострада».

Соответствующие торги опубликованы на сайте электронных закупок «ProZorro».

Заказчиком ремонта выступила Служба автомобильных дорог Николаевской области, она опубликовала тендер на ремонт 35 километров на 1,1 миллиарда гривен еще 12 октября. Срок выполнения работ – июнь 2023 года.

На торги подались две фирмы – «Автострада» и «Ростдорстрой». Окончательное предложение «Автострада» было на 2,4 миллиона меньше, чем у соперника. В итоге, 9 декабря заказчик объявил о намерении заключить с фирмой договор о выполнении работ.

Максим Шкиль Отметим, «Автострада» не раз побеждала в торгах на ремонт дорог в области. К примеру, она выполняет работы на трассе М-13, на Т-15-07 «Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха «Черноморка». Также «Автострада» выполняла работы по ремонту покрытия на Ингульском мосту, на качество которого уже через время пожаловались местные жители.

Также отметим, компания «Автострада» принадлежит львовскому предпринимателю Максиму Шкилю.

«Группа компаний АВТОСТРАДА создана как совместное украинское-немецкое предприятие. С первых дней работы введены немецкие стандарты контроля качества на всех этапах производства», - говорится на сайте компании.

Компания получает основные подряды от «Укравтодора», а Шкиль занимал должность вице-президента Национальной ассоциации дорожников Украины, однако в мае 2021 года заявил о выходе фирмы из состава ассоциации.

«Национальная ассоциация дорожников Украины, в основании которой мы принимали непосредственное участие, была создана для отстаивания и представления интересов украинских дорожно-строительных компаний. Однако, эффективной площадкой поддержки для них не стала. Несмотря на это, было принято решение прекратить сотрудничество с НАДУ и выйти из руководящего состава организации», - прокомментировал это решение Максим Шкиль изданию Interfax.

Сам Шкиль 2011 году основал предприятие «Первая логистическая компания», специализирующееся на грузовых перевозках железнодорожным транспортом. В 2016 году Шкиль открыл крупнейший в Украине дилерский центр Audi «Audi Центр Одесса Юг». В 2016 году предприниматель основал Группа компаний «Автострада».

В 2019 году предприниматель объединил бизнесы в холдинг «MS Capital».

Напомним, подрядчик завершает окончательное обновление трассы национального значения Н-11 Днепр-Николаев на заключительных трех участках автодороги.