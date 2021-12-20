Вслед за «Николаевскими парками» ряд КП без решения сессии организовали торги на закупку техники общей стоимостью ₴143 миллиона

Архивное фото "Преступности.НЕТ"

Коммунальные предприятия «ЭЛУ Автодорог», «Николаевкомунтранс» и «Николаевская ритуальная служба» объявили тендера на покупку техники с помощью финансового лизинга. При этом депутаты Николаевского городского совета во время сессии не поддержали закупку техники через подобную процедуру.

Соответствующая информация размещена на сайте публичных закупок «ProZorro».

Как известно, во время сессии 14 и 17 декабря депутаты не разрешили коммунальным предприятиям покупать в лизинг технику из-за того, что во время голосования не набралось достаточное количество голосов. Несмотря на это КП «Николаевские парки» все же объявляют торги на покупку техники в лизинг на 85 миллионов гривен. Таким образом, общая сумма закупок с четырех КП составляет 143 миллиона 100 тысяч.

Так, коммунальное предприятие «Николаевская ритуальная служба» организовало торги на покупку самосвала FORD на сумму 3 миллиона 500 тысяч гривен

Второе КП, которое организовало тендер – «Николаевкомунтранс». В рамках финансового лизинга предприятие планирует приобрести следующую технику на сумму 20 миллионов 600 тысяч гривен:

- две единицы мусоровоза задней загрузки марки Hidro-mak; - две единицы мусоровоза задней загрузки Hidro-Mak типа Monoblok; - в количестве 1-й единицы бункеровоз Hidro-mak.

КП «ЭЛУ Автодорог» также объявило тендер на сумму 34 миллиона гривен, и согласно тендерной документации планируют закупить следующую технику:

- поливочно-моечную машину с мойкой высокого давления RASCO; - самосвал FORD со снежным плугом и песко-солевым распределителем; - грузовую платформу RENAULT Master; - миксер для приготовления жидких реагентов.

Напомним, как в мэрии Николаева по состоянию на 1 декабря не смогли потратить почти миллиард гривен.