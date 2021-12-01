Придется потратить до 3 гривен: Кабмин утвердил минимальные цены на пластиковые пакеты

В понедельник, 20 декабря, Кабинет Министров установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Решение касается больших пакетов и вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Согласно постановлению правительства, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг, составят:

- 2,00 гривны - пакет без ручек и боковых складок;

- 2,50 гривны - пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

- 3,00 гривны - пакет с ручками и боковыми складками.

Как отмечают в Минздраве, установление правительством минимальных розничных цен на пакеты из пластика будет способствовать постепенному уменьшению объема их использования, улучшению состояния экологической безопасности и в долгосрочной перспективе - будет иметь положительное влияние на здоровье украинцев.

«Увеличение производства и использования пластика за последние 20 лет вызвало рост заболеваний эндокринной системы от содержащихся в нем химических веществ, это - так называемые эндокринные разрушители. К основным эндокринным разрушителям относят стойкие органические загрязнители, большинство из которых содержится в пластике или в продуктах его распада», - пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По экспертным оценкам, ежегодно каждый украинец использует почти 500 полиэтиленовых пакетов, в то время как в странах Европейского Союза этот показатель составляет в среднем 90. Из 40 тысяч тонн пластика в Украине на переработку идет только 6%, тогда как в Европе уровень утилизации достигает 70%.

Напомним, что с Украине с 10 декабря частично запретили использовать в торговле бесплатные пластиковые пакеты. В частности, издание NikLife проверило, как в николаевских супермаркетах придерживаются нововведений.