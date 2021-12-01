Налоговая служба аннулировала «Синэво» штраф в ₴1,1 миллиарда за якобы неуплату налогов – но инспекторы проведут новую проверку

Государственная налоговая служба решила отменить доначисление сети медицинских лабораторий «Синэво» налоговых обязательств в размере 1,1 миллиарда гривен.

Соответствующее решение было принято в понедельник, 20 декабря в офисе ГНС Украины, сообщается на странице компании «Синэво».

Как известно, Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками по результатам плановой налоговой проверки начислило компании «Синэво» дополнительные налоги в размере 1,086 миллиарда гривен В компании заявляли, что платежи были начислены необоснованно.

Отмечается, что 20 декабря, в офисе Государственной налоговой службы Украины состоялась встреча по вопросу доначисления штрафа «Синэво» с участием руководства компании: коммерческого директора Николая Скавронского и директора по развитию Николая Бутенко, представителей Налоговой службы во главе с и.о. Главы Государственной налоговой службы Украины Михаила Титарчука, а также представителей парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики во главе с его председателем Данилом Гетманцевым.

«Во время встречи, участники совместно пришли к пониманию, что доначисление компании «Синэво» налоговых обязательств является несправедливым и, вероятно, было вызвано определенной дискомуникацией со стороны налоговых органов на низовом уровне», - указано в сообщении.

По результатам встречи, Налоговая служба приняла решение отменить доначисление «Синэво» налоговых обязательств в размере 1,1 миллиарда гривен. Также сообщается, что будет проведена новая проверка по налогу на прибыль (именно эта часть проверки ранее вызывала сомнения у инспекторов налоговых органов).

«Но поскольку, согласно законодательству, до окончания карантина из-за эпидемии COVID-19 налоговые органы такую ​​проверку инициировать самостоятельно не могут, чтобы эффективно разрешить ситуацию, «Синэво» инициирует проведение такой налоговой проверки по собственному желанию. По результатам этой проверки органы налоговой службы примут новое решение. Предварительно такая проверка может начаться в ближайшее время», - сообщает пресс-служба.

В компании «Синэво» расценивает позицию Налоговой службы как желание разобраться в ситуации и шаге навстречу справедливому ее решению. Также надеются, что проверка пройдет прозрачно и незаангажированно с соблюдением законодательства Украины.

Отмечается, что «Синэво» гарантирует максимальное содействие, сотрудничество и полную прозрачность процесса.