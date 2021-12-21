Депутаты изменили проект бюджета Николаевщины на 2022 год – внесли дополнительные 93 миллиона из Госбюджета и «перекинули» средства внутри распорядителей

Глава комиссии по вопросам бюджета, депутат Виталий Гомерский Депутаты Николаевского областного совета вынесли на пленарное заседание проект бюджета области на 2022 год со своими предложениями.

Об этом шла речь в понедельник, 20 декабря, в ходе комиссии по вопросам бюджета Николаевского облсовета, сообщает «Преступности.НЕТ».

Учитывая, что в ходе принятия проекта бюджета Украины во втором чтении Николаевской области дополнительно выделили 93 миллиона гривен, комиссия по вопросам бюджета предложила увеличить на эту сумму доходную часть. Из них 36 миллионов на строительство, ремонт, реконструкцию дорог местного значения.

Также депутаты предложили увеличить доходы областного бюджета на 12 миллионов по налогам, а именно:

-прибыль предприятий, которую оплачивают другие плательщики – 12 миллионов;

-доходы физлиц, которые оплачиваются налоговыми агентами – 4 миллиона;

Также депутаты уменьшили расходы областного бюджета на 3,3 миллиона, забрав 2 миллиона у департамента агропромышленного развития, которые шли на предоставление долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам жилья в селе, и 1,3 миллиона с департамента образования.

В итоге, образовавшиеся 15,3 миллиона хотят потратить на:

-3 миллиона гривен направить на установку лифтов в Баштанской многопрофильной и Новобугской многопрофильной больницах (2 и 1 миллионы соответственно);

-300 тысяч гривен департаменту агропромышленного развития на реализацию программ в сфере сельского хозяйства;

-7 миллионов гривен на финансирование проектов-победителей областного конкурса проектов в виде субвенции из областного бюджета местным бюджетам (так называемые «депутатские» средства);

Отдельно 5 миллионов из 15,3 хотят направить в бюджет развития и с него профинансировать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту КНП «Николаевская областная клиническая больница».

Напомним, члены президиума Николаевского областного совета сформировали повестку дня, которую будут рассматривать на пленарном заседании во вторник, 21 декабря.