В Европе цена на газ превысила $1700 – за день она прибавила в стоимости более 7%

Спотовая цена газа в Европе взлетела выше $1700 за тысячу кубометров на фоне сокращения прокачки газа Газпрома по газопроводу «Ямал-Европа» и приближению похолодания в регионе.

Об этом сообщает агентство Интерфакс.

На утро понедельника, 20 декабря, цена январского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 148,87 евро за МВт/ч, то есть $1733 за тысячу кубометров. То есть цена по результатам торгов возросла более, чем на 7% за день.

Газпром с начала декабря перестал бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» на месячной основе и перешел на ежедневное бронирование: из предложенных 89 миллионов кубометров в сутки, компания бронировала 31 миллион кубометров.

С конца прошлой недели Газпром сократил бронирование газопровода «Ямал-Европа» еще больше. 17 декабря, в пятницу, заявка Газпрома на прокачку составила 27 млн кубометров, что на 15% ниже, чем Газпром заказывал в предыдущие дни и месяцы.

Напомним, что глава «Нафтогаза» опасается, что в Украине не смогут долго удерживать цену на газ для населения на уровне 8 гривен.