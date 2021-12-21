Депутаты не продлили программу развития Николаевского аэропорта до 2022 года

Петр Кызым

Депутаты Николаевского областного совета не поддержали Программу развития коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» на период до 2022 года.

Об этом стало известно во время сессии 21 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе рассмотрения вопроса об аэропорте депутат от «ОПЗЖ» Вадим Олабин поинтересовался, есть ли программа по развитию коммунального предприятия. Начальник управления инфраструктуры Сергей Сикорский отметил, что для самоокупаемости необходимо три рейса в день.

— Если с нашего аэропорта будет выполняться 3 рейса в день, мы выйдем на точку самоокупаемости, — сказал Сикорский.

Также он отметил, что необходим ремонт взлетно-посадочной полосы, и добавил, что презентация по развитию аэропорта будет готова к следующему кварталу.

Депутат от «ОПЗЖ» Александр Ясинский отметил, что не понимает, куда двигается аэропорт, также он поинтересовался, будет ли помощь из Государственного бюджета. Помимо того, он предложил внести аэропорт в объекты по приватизации.

— Наверное, если расценивать это предприятие, как многоскандальное, и в котором участвовал каждый сельсовет в финансировании, может быть стоит его включить в перечень объектов, которые подлежат приватизации? Передать его в руки и не выискивать средства? – спросил Ясинский.

Глава облсовета отметила, что вопрос по концессии обсуждается, в частности, президент группы DCH, харьковский олигарх Александр Ярославский готов взять в концессию аэропорт. Сикорский, в то же время, отметил, что 10 миллионов выделено из Госбюджета на светосигнальную систему.

Депутат Кормышкин предложил вернуть прошлого директора аэропорта Федора Барну и спросил, правда ли, что сторона аэропорта не пришла на суд по делу со Стерпулом, и проиграла процесс. Директор аэропорта Петр Кызым отметил, что в суде аэропорт был представлен онлайн, но процесс действительно проиграл. По его словам, КП будет подавать кассационный иск.

— На кассацию средства есть, на выполнение решения суда, мы вступили в программу по защите должников коммунальных предприятий, наши счета не арестуют, мы будем функционировать в нормальном режиме, - сказал Кызым.

В итоге, депутаты не поддержали вопрос о продолжении Программы развития аэропорта включительно до 2022 года.

Напомним, руководитель николаевского аэропорта заявил, что «Укргазбанк» готов дать ₴2 миллиона овердрафта – эти деньги, если понадобится, потратят на зарплату. Также он заявил, что аэропорту необходимо 25 миллионов гривен.