В Николаеве коммунальщики укладывали асфальт во время снежной погоды

В Николаеве 21 декабря работники коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» укладывали асфальт во время небольшого снега.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В первом случае асфальт укладывали в районе пересечения улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского. Здесь накануне вырезали карты на месте выбоин на дороге, а теперь заасфальтировали часть из них. Одну из карт не до конца заасфальтировали – возможно, на этом участке использовали остатки материалов для ремонта дорог. Работы выполняли во время небольшого снега и температуры примерно 0, минус 1 градус.

В другом случае, как сообщают в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области», также во время небольшого снега укладывали асфальт в районе пересечения Новозаводской и Херсонского шоссе.

Судя по видео, укладывали горячий асфальт, от которого шел пар. В отдельных случаях допускается его укладка зимой при температуре 0 градусов, но зачастую советуют не проводить работы при температуре ниже 5-10 градусов тепла. Также важно, чтобы поверхность карты (дороги) была сухой.

Напомним, ранее директор «ЭЛУ автодорог» Виталий Шевченко заявлял, что зимой его предприятие не сможет асфальтировать дороги из-за государственных стандартов.