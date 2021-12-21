Антимонопольный комитет оштрафовал почти на треть миллиарда гривен три компании, связанные с семьей Порошенко

Антимонопольный комитет оштрафовал три компании, связанные с Roshen, на общую сумму 283 миллиона гривен.

Об этом сообщается на сайте комитета.

АМКУ установил, что компании «Интерстарч Украина», «Днепровский крахмалопаточный комбинат» и «Интеркорн Корн Просессинг Индастри», принадлежащие Алексею Порошенко, в 2018-2020 годах злоупотребляли монопольным положением на рынке крахмальной патоки.

Нарушения заключались в необоснованном повышении цен на патоку и сиропы в течение апреля-июня 2018 года, февраля-марта 2019 года и в октябре 2020 года, а также в установлении в течение 2018-2020 годов разных условий к равнозначным соглашениям с покупателями этого товара без обоснованных причин.

«Например, для одного из покупателей патоки в исследуемый период устанавливались эксклюзивно низкие цены. Объяснением этому может быть попытка группы таким образом помешать одному из своих крупнейших покупателей патоки перейти к конкуренту (импортеру) – ООО «Амилко» (Ростовская обл. РФ), а также не допустить переход к нему других покупателей патоки, чьи мощности расположены в восточной части Украины», - говорится в сообщении.

В это же время от ассоциации «Укркондпром» начали поступать предложения запретить ввоз патоки из Российской Федерации, и 8 января 2019 правительственным постановлением №1154 такой запрет был введен.

Расследование дела длилось полтора года.

Комитет установил, что «Интерстарч», Днепровский КПК и «Интеркорн» в течение исследуемого периода были единственными производителями патоки на территории Украины, а вместе - самым крупным и мощным участником рынка (доля составила 65,49% в 2018 году, 93,86% в 2019 году году и 79,75% в 2020 году). Эта группа является единственным производителем кукурузного крахмала, а ее доля составила 74,26% в 2018 году и 96,79% в 2019 году.

Штраф для «Интерстарч» установлен в размере 210,2 миллионов гривен, Днепровского УПК – 47,5 мллионов гривен, для «Интеркорн» – 26,0 миллионов гривен.

Напомним, что ранее народные депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о введении санкций против предприятий кондитерской корпорации «Roshen».