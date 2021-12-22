Рост составит до 36%: Исполком горсовета поднял тариф на вывоз мусора для «Николаевкоммутранса» и «Обрий-ДКП» с 1 февраля

В среду, 22 декабря, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета единогласно поддержали решение о повышении тарифа на услуги по обращению с бытовыми отходами, а именно вывоз мусора.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Начальница отдела цен и ценовой политики Елена Болычевская сообщила, что смена тарифа обусловлена тем, что в этом году был проведен конкурс на право предоставления услуг по вывозу мусора по Николаеву, по результатам которого КП «Николаевкоммунтранс» обслуживает три района города, а «Обрий-ДКП» - Корабельный район. Чиновница добавила, что предприятия провели соответствующие расчеты согласно постановлению Кабмина №1010.

— Размер тарифов, которые на сегодняшний день выносятся, не превышают тот тариф, который был представлен предприятиями на конкурсе, что отвечает законодательству. Рост тарифов на вывоз твердых бытовых отходов по коммунтрансу для многоэтажек вырастает на 17%, для частного сектора – на 8%. Для «Обрий - ДКП» для многоэтажек рост составляет 10%, по частному сектору на 1,4%. Однако, в этом году было принято решение исполнительного комитета Николаевского горсовета - новые нормы обращения с бытовыми отходами, и согласно законодательству, установлены нормы потребления жителями на вывоз крупногабаритного мусора и ремонтного мусора, поэтому в представленном проекте решения тариф распределяется по этим видам бытовых отходов. С учетом того, что к твердым бытовым отходам добавляется крупногабаритный и строительный мусор рост тарифов по коммунтрансу для жителей многоэтажек вырастает на 33%, по частному сектору на 22%. По «Обрий - ДКП» на 36% и 24% соответственно, - заявила Елена Болычевская, отметив, что решения вступит в силу с 1 февраля.

Член исполком Никита Плеханов уточнил, улучшит ли повышение тарифа качество предоставления услуги по вывозу мусора либо же это просто «латание дыр». В свою очередь, Болычевская надеется, что предприятия будут улучшать свою работу. Член исполкома также напомнил, что жители Центрального района неоднократно жаловались на свалки на улицах, которые длительное время никто не убирал. На что чиновница ответила, что сейчас за Центральный район отвечает ООО «Валан», но после установления тарифов эти услуги будет предоставлять КП «Николаевкоммунтранс», у которого есть техника, к тому же предприятие планирует закупать дополнительную технику.

Первый вице-мэр Виталий Луков сообщил, что сейчас перешли на одного ответственного в конкретной части города, поэтому все ответственность возложена на органы местного самоуправления, так как вывозом мусора будут заниматься исключительно коммунальные предприятия. Но чтобы они работали качественно, необходимо принять экономически обоснованный тариф, тогда у предприятий не будет причин для оправданий несвоевременно вывезенных свалок.

Виталий Луков также добавил, что власть третий раз выходит к депутатам с просьбой разрешить коммунальным предприятия покупать специальную технику в лизинг с частичным финансированием от государства.

Все 17 членов исполкома, которые присутствовали на заседании, без исключения согласовали повышение тарифов на вывоз мусора.

Напомним, что в Николаеве перенесли конкурс по вывозу ТБО и изменили условия – возчиков выберут отдельно по районам, а не на весь город. Также перед проведением конкурса по вывозу мусора в Николаеве утвердили новые нормы и изменили тариф на захоронение ТБО. При этом по распоряжению директора департамента ЖКХ Сергея Коренева, в конкурсную комиссию по отбору возчика мусора вошло шесть человек и практически все они – прямые подчиненные мэра Николаева Александра Сенкевича.

Также сообщалось, что в Николаеве определили возчиков мусора сроком на 10 лет - победили два коммунальных предприятия.

Как известно, во время сессии 14 и 17 декабря депутаты не разрешили коммунальным предприятиям покупать в лизинг технику из-за того, что во время голосования не набралось достаточное количество голосов. Несмотря на это КП «Николаевские парки» все же объявляют торги на покупку техники в лизинг на 85 миллионов гривен. Таким образом, общая сумма закупок с четырех КП составляет 143 миллиона 100 тысяч.

Вслед за «Николаевскими парками» ряд КП без решения сессии организовали торги на закупку техники общей стоимостью ₴143 миллиона.