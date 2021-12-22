Креди Агриколь помогает воплощать в жизнь ваши новогодние мечты

Новогодние праздники самые волшебные и волнующие, а еще они ассоциируются с началом чего-то нового в жизни. Хочется уделить больше внимания близким, подарить им что-нибудь особенное, наконец-то сделать ремонт в квартире или приобрести новую бытовую технику для дома, а, возможно, поехать в долгожданное путешествие. Даже если денег не хватает, не стоит откладывать свои мечты на потом. Приобрести желаемое поможет Креди Агриколь. Банк предлагает прозрачные условия без скрытых комиссий и фиксированные процентные ставки по кредитам наличными на сумму до 1 000 000 гривен.

Кредит наличными от Креди Агриколь

С кредитом наличными от Креди Агриколь удобно, ведь нужен минимальный пакет документов, чтобы его оформить. Максимальная сумма кредита в 1 миллион гривен позволяет воплощать желания самого разного масштаба. Большой выбор сроков кредитования – от 3 месяцев до 6 лет. Хотите сэкономить – погашайте кредит быстрее.

- На осуществление большой мечты или реализацию текущих планов – Креди Агриколь всегда готов предложить финансирование. Мы привлекаем на обслуживание новых заемщиков, в то же время более 60% тех, кто получил кредит наличными, являются нашими постоянными клиентами. Клиенты получают качественный сервис в Креди Агриколь, и они возвращаются. Это для нас очень важно! – рассказывает Александр Куркин, директор департамента сети продаж Креди Агриколь Банка.

Креди Агриколь максимально заботится о безопасности и комфорте клиентов – банк предлагает зачислить средства на карту или на текущий счет заемщика. Подать заявку и узнать решение банка можно онлайн на сайте. Здесь также есть онлайн-калькулятор, который рассчитает для клиента ежемесячный платеж. Реальная процентная ставка фиксирована на весь срок договора и зависит от параметров кредита. Например, она составляет 39,85% годовых для кредита на сумму 500 тысяч гривен и срок 6 лет. Получить деньги клиент может в одном из 147 отделений Креди Агриколь по всей Украине.

Креди Агриколь также предлагает оформление кредитных карточек с кредитным лимитом до 250 000 гривен, как для ежедневных расходов, так и для осуществления самых градиозных планов. Льготный период по карточке составляет до 62 дней и распространяется на все типы операций (торговые операции, снятие наличных и переводы с карточки на карточки). Максимальный срок кредитования – 36 месяцев, а реальная процентная ставка – 43,26% годовых. Рассчитываясь кредиткой от Креди Агриколь ее владелец накапливает баллы, а затем обменивает их на полезные подарки в личном кабинете программы Mastercard Больше.

Команда банка постоянно усовершенствует процессы, запускает новые каналы кредитования и предлагает клиентам выгодные акции и разнообразные розыгрыши подарков.

Надежный банк с чистой репутацией

Банк входит в международную группу Креди Агриколь (Франция), работает на украинском рынке уже 28 лет и заботится о своей деловой репутации. Надежность и стабильность банка подтверждают лидерские позиции в рейтингах устойчивости, надежности банковских вкладов и наиболее прибыльных банков, а также 264 000 активных частных клиентов и более 31 тысяч бизнес-клиентов, среди которых международные корпоративные компании, представители малого и среднего бизнеса и предприниматели. Креди Агриколь входит в ТОП-5 наиболее комфортных и надежных банков Украины по версии Forbes Ukraine и согласно рейтингу Dragon Capital и издания НВ.

Креди Агриколь работает каждый день в интересах клиентов и общества.

Заполняйте онлайн-заявку на продукты банка на сайте или обращайтесь в отделения Креди Агриколь. Возник вопрос? Звоните в контакт-центр 0 800 30 55 55 (бесплатно по всей Украине). Регистрационный №149 в Государственном реестре банков, Банковская лицензия №99 от 12.10.2011 г.

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