«Мы получаем «сюрпризы в самое неподходящее время»: У 34-летней жительницы Николаева обнаружили редкую форму рака – женщина нуждается в финансовой помощи

Маркова Кристина из Николаева нуждается в сборе средств на терапию, которая поможет замедлить процесс болезни. У женщины обнаружили хроническую форму лейкоза.

Об этом она сообщила на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Кристина сообщила, что первичный миелофиброз – редкая форма хронического лейкоза, отмечая, что подобная форма присущая людям старшего возраста. Также она рассказала, почему в ее случае опасно делать трансплантация костного мозга, и почему врачи рекомендуют терапию.

«Единственная возможность полного излечения - трансплантация костного мозга, которая стоит очень дорого, но это не единственная проблема. Основная проблема в том, что по статистике выживает только 50% людей после трансплантации, так как это чужеродные клетки и происходит отторжение организмом. Врачи рекомендуют мне попробовать терапию. Терапия это симптоматическое лечение. Это не решает проблему, но в случае правильной реакции организма терапия замедляет процесс. У каждого человека болезнь протекает по-своему. Все источники в интернете пишут, что обычно продолжительность жизни с таким диагнозом это 5 лет. Но я искала диагноз и бегала по врачам, теряла время, не могла определить, что это в течение двух лет. То есть, два года для меня уже потеряно. Мне говорят врачи, что сейчас еще не поздно и мне можно выбрать правильную терапию, и если мой организм позитивно отреагирует на нее, то можно жить на терапии некоторое время. Поэтому нет конкретной суммы, которую мне также не называют врачи. Они говорят, что нужно пробовать несколько вариантов. Все зависит от того, как мой организм будет реагировать на лечение. Никогда раньше не просила никого о помощи. Я не сдаюсь, я сильная, я буду бороться за свою жизнь. Но, я не справлюсь с этой задачей одна. Именно поэтому я обращаюсь сегодня к вам, неравнодушным людям», - пишет Кристина Маркова.