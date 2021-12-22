Исполком горсовета Николаева согласовал проект бюджета на 2022 год в размере 5,1 миллиардов гривен

В четверг, 22 декабря, исполнительный комитет Николаевского городского совета утвердил проект бюджета Николаева на 2022 год.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Первый заместитель городского головы Виталий Луков предложил не заслушивать доклад директора департамента финансов Веры Святелик, потому что проводились общественные слушания и была возможность все обсудить, поэтому он предложил сразу перейти к вопросам.

Член исполкома Никита Плеханов уточнил, учтены ли проектом решения те рекомендации, которые озвучивались на общественных слушаниях, на что Вера Святелик сообщила, что в документ больше не вносили изменения, а все озвученные предложения по бюджету рассмотрят на профильной бюджетной комиссии. Их либо учтут во время голосования за проект бюджета на сессии, либо предоставят обоснованный отказ.

В итоге, 14 членов исполкома из 17 присутствующих поддержали вопрос.

Напомним, что 18 декабря в мэрии Николаева презентовали проект бюджета города на 2022-ой год. Ожидается, что в следующем году получение дохода бюджета Николаевской городской территориальной громады на сумму 5 миллиардов 166 миллионов 241 тысяч 856 гривен.

На возврат кредитов в специальный фонд бюджета Николаевской городской территориальной громаде закладывают восемь миллионов гривен, резервный фонд бюджета Николаевской городской территориальной общины в размере 30 миллионов гривен.

Расходы бюджета Николаевской городской территориальной общины на реализацию городских программ составляют 3 миллиарда 869 миллионов 931 тысячу 289 гривен.

Распределение расходов по главным распорядителям:

исполнительный комитет – 794 миллиона 408 тысяч 654 гривны;

управление образования - 2 миллиарда 367 миллионов 456 тысяч 957 гривен;

управление охраны здоровья - 155 миллионов 577 тысяч 800 гривен;

департамент труда и соцзащиты - 216 миллионов 678 тысяч 572 гривны;

управление по вопросам культуры - 250 миллионов 316 тысяч 25 гривен;

управление спорта - 195 миллионов 373 тысячи 828 гривен;

департамент ЖКХ – 722 миллиона 419 тысяч 781 гривна;

департамент энергетики - 59 миллионов 497 тысяч гривен;

управление капитального строительства - 145 миллионов 936 тысяч 700 гривен;

департамента архитектуры - 19 миллионов 487 тысяч 900 гривен;

управление ГАСКа - 6 миллионов 310 тысяч 400 гривен;

управление по вопросам чрезвычайных ситуаций - 21 миллион 835 тысяч 894 гривны;

управление коммунального имущества – 6 миллионов 805 тысяч 600 гривен;

ДПАУ - 28 миллионов 789 тысяч 300 гривен;

управление земельных ресурсов - 13 миллионов 444 тысячи 200 гривен;

департамент финансов - 199 миллионов 281 тысяча 153 гривны;

департамент внутреннего финконтроля – 12 миллионов 444 тысячи 400 гривен;

администрация Заводского района - 52 миллиона 526 тысяч 398 гривен;

администрация Корабельного района – 48 миллионов 174 тысячи 589 гривен;

администрация Ингульского района - 50 миллионов 298 тысяч;

администрация Центрального района - 54 миллиона 361 тысяча 557 гривен.